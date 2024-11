Perù, Nazca senza turisti, cibo e benzina

Nazca, comune del sud peruviano di 50mila abitanti nella provincia omonima, è "al bordo del collasso" a causa del blocco dei minatori informali della Panamericana Sud, la strada che collega questa località famosa in tutto il mondo per le Linee di Nazca, geoglifi tracciati sulla sabbia nelle zone circostanti alla città ed osservabili solo dal cielo.

La denuncia è del sindaco di Nazca, Jorge Bravo, che ha denunciato ai media locali che "il sistema di sicurezza è sull'orlo del collasso a causa della carenza di carburante e della mancanza di approvvigionamento nei mercati che colpisce il turismo, il principale asse economico della nostra provincia".

Il blocco dei minatori informali della Panamericana Sud è iniziato il 19 novembre scorso, una misura di forza per chiedere al Parlamento di essere legalizzati, estendendo il Registro completo di formalizzazione mineraria, il cosiddetto Reinfo.

Proprio a causa della protesta dei minatori informali, estesasi anche a Lima, l'altroieri il Parlamento ha approvato l'impeachment del ministro dell'Energia e delle Miniere, Rómulo Mucho.



