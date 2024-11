Inondazioni in Malesia e Thailandia, almeno 8 morti

Almeno otto persone sono morte e decine di migliaia sono state costrette ad abbandonare le proprie case nel nord della Malesia e nel sud della Thailandia a causa delle inondazioni provocate dalla piogge torrenziali che da giorni si abbattono su queste regioni: lo hanno reso noto oggi i funzionari di entrambi i Paesi.

Più di 80.000 persone sono state evacuate in 467 rifugi temporanei in Malesia questa settimana, con quattro morti registrati negli stati settentrionali di Kelantan, Terengganu e Sarawak, secondo i funzionari. Allo stesso tempo, le inondazioni nella vicina Thailandia hanno ucciso due persone nella provincia di Pattani e altre due nella provincia di Songkhla, ha annunciato il Dipartimento per la prevenzione e la mitigazione dei disastri. Più di 240.000 famiglie nel sud della Thailandia sono state colpite dalle inondazioni, dopo giorni di forti piogge.



