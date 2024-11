Il Papa, la medicina non si presti a interessi di mercato

"Se trascura la dignità umana, che è uguale per tutti, la medicina rischia di prestarsi agli interessi del mercato e dell'ideologia, anziché dedicarsi al bene della vita nascente, della vita sofferente, della vita indigente. Il medico esiste per sanare dal male: curare sempre! Nessuna vita va scartata". Lo ha detto il Papa nell'udienza alla delegazione del Dipartimento di Odontoiatria dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II". "Curare sempre... 'ma questo non ce la farà'... accompagnalo fino alla fine". "Vi esorto a coltivare una scienza che sia sempre a servizio della persona", ha concluso il Papa.



