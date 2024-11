Idf ai sindaci del nord Israele, 'iniziate ricostruzione'

Il capo del Comando Settentrionale dell'Idf, Ori Gordin, ha detto ai sindaci delle comunità sfollate del nord di Israele che si può iniziare a ricostruire le città danneggiate dagli attacchi di Hezbollah negli ultimi 14 mesi. "Le forze sono schierate nel sud del Libano e siamo impegnati in una determinata applicazione dell'accordo", ha detto Gordin - citato dal Times of Israel - ai leader delle comunità di confine. Il ritorno degli sfollati dal nord del Paese è uno degli obiettivi dichiarati della guerra di Israele in Libano.



