Hit Parade, Geolier conquista la vetta

Geolier con Dio lo sa - Atto II sale dal settimo al primo posto e conquista così la vetta della classifica Fimi/Gfk dei dischi più venduti della settimana dal 22 al 28 novembre. Due new entry si piazzano al secondo e terzo posto della hit parade. Sono, rispettivamente, Lettera Q di Nayt e Gassa d'amante di Mina.

Tra le novità della settimana c'è il disco dei Negramaro Free Love che si posiziona all'ottavo posto. Al quarto e quinto posto Olly con Tutta vita e Locura di Lazza, a seguire Anna con Vera Baddie e Capo Plaza con ferite Deluxe Edition. Chiudono al nono e decimo posto Kid Yugi con Tutti i nomi del Diavolo e From Zero che segna il ritorno dei Linkin Park.

Nei singoli resta immutata la classifica rispetto alla settimana precedente: in prima posizione i Pinguini Tattici Nucleari con Islanda, a seguire Per due come noi, ultimo brano di Olly con Angelina Mango, scritto dai due cantautori e prodotto insieme a Jvli. Terzo Cesare Cremonini con Ora che non ho più te.



