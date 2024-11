Conte, clausola ri-voto in odore di incostituzionalità

"Abbiamo già votato, ma accetto il ri-voto" sui quesiti della Costituente del M5s chiesto dal garante Beppe Grillo. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, agli Stati Generali della Ripartenza a Bologna. "Ho le competenze per dire che quella clausola che consente al garante di dire che si deve rivotare è in odore di incostituzionalità.

L'ho definita una clausola feudale. La potevo mettere sul piano legale, ma oggi non faccio l'avvocato, oggi guido un movimento e ho la responsabilità di tenerlo unito e traghettarlo nel futuro". "Per quanto sia invalida questa clausola, non bisogna mai sottrarsi alla democrazia e al confronto".



