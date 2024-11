Intorno a metà seduta girano in rialzo le Borse in Europa. Milano guadagna lo 0,16%, Parigi lo 0,37% e Francoforte lo 0,4% mentre Londra resta sulla parità.

Sul listino milanese in evidenza Mps (+1,3%) insieme a Banco Bpm (+0,6%) e Unicredit (+0,15%).



