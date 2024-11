Barnier respinge ultimatum di Le Pen, 'sono per il dialogo'

Il premier francese Michel Barnier respinge l'ultimatum posto dal Rassemblement national di Marine Le Pen sul bilancio. "Non sono in questo stato d'animo (di ultimatum) nei confronti delle forze politiche del Parlamento.

Sono in uno stato d'animo di rispetto e dialogo", ha detto a margine di un evento sull'industria a Limoges.

"L'ultimatum che sento oggi è innanzitutto quello dei lavoratori che mi dicono di 'tenere duro', abbiamo bisogno di stabilità e di visibilità per poter investire", ha aggiunto. Le Pen ieri ha dato a Barnier tempo fino a lunedì per accogliere tutte le "linee rosse" del suo partito.



