Sala, 'A Milano 600 uomini delle forze dell'ordine in più'

"Ci è stato garantito che da gennaio ci saranno 600 nuovi rappresentanti delle forze dell'ordine tra polizia, carabinieri e guardia di finanza": lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala al termine del vertice in prefettura con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi convocato dopo gli incidenti al Corvetto.

"È stato garantito, ed è finalmente una notizia molto importante, che 600 sono addizionali rispetto ai ripristini di turn-over quindi sono in più", ha aggiunto.

"Non mi spingo a dire che Milano è una città sicura e non ha problemi, ma non serve a nulla crocifiggere questa città che sta facendo uno sforzo per un modello che non è del centrosinistra, ma che caratterizza tutte le città internazionali", ha aggiunto all'uscita del vertice in prefettura a cui ha partecipato anche il capo della Polizia Vittorio Pisani.



