Piantedosi, non si può dire che Milano sia fuori controllo

"Non si può dire che Milano sia una città fuori controllo": il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi lo ha detto uscendo dalla prefettura di Milano dopo la "proficua" riunione a cui ha partecipato anche il sindaco Sala, dopo gli incidenti del Corvetto. "Non si può dire che la città sia fuori controllo, poi - ha aggiunto - nessun segnale va sottovalutato".

Secondo il ministro, inoltre, le rivolte nelle banlieue parigine non sono paragonabili agli incidenti degli ultimi giorni al quartiere milanese di Corvetto. "Io credo che oggettivamente sia molto esagerato assimilare quanto successo ai contesti" delle banlieue "per questioni di numeri e di evidenza.

Tuttavia - ha ribadito - sono segnali che non vanno sottovalutati", ha detto al termine del vertice che si è tenuto in Prefettura.



