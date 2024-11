Pechino, liberati 3 cinesi detenuti ingiustamente negli Usa

Pechino ha reso noto oggi che tre cittadini cinesi "detenuti ingiustamente" negli Stati Uniti sono tornati in patria: la notizia segue l'annuncio di ieri, da parte del Dipartimento di Stato, del rilascio di tre americani "detenuti ingiustamente" in Cina.

"In seguito agli incessanti sforzi del governo cinese, tre cittadini cinesi detenuti ingiustamente dagli americani sono ora tornati sani e salvi in ;;patria", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning.



