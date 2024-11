Mattarella, serve una spinta vigorosa per le cure palliative

Rispetto alle cure palliative siamo "tra i Paesi più avanzati" ma si pone ancora il problema "della sua attuazione, che è cresciuta ma non è totalmente attuata" e soprattutto non è attuata in maniera omogenea sul territorio nazionale. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una rappresentanza del mondo delle Cure Palliative. Il capo dello Stato ha aggiunto che "trasmetterà" al governo queste problematiche affinchè "si solleciti una spinta vigorosa per le cure palliative".



