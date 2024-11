Arrestato il sindaco di Vigevano per corruzione

I carabinieri di Pavia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa, che è stato posto ai domiciliari.

L'accusa è corruzione. Identica misura a carico Alessandro Gobbi (presidente di Asm Vigevano e Lomellina), Veronica Passarella, di Asm Vigevano, e altre due persone, tra cui una consigliera comunale e un altro dirigenti di Asm (controllata dal Comune).

Sono indagati anche Alberto Righini, presidente di Ance, e l'ex europarlamentare Angelo Ciocca che è stato perquisito.

All'origine dell'inchiesta il tentativo nel novembre del 2022 di rovesciare la giunta comunale (la cosiddetta "congiura di Sant'Andrea") . Un consigliere sarebbe stato avvicinato per dimettersi in cambio di 15mila euro mentre il sindaco, per avere sostegno da un'altra consigliera, le avrebbe procurato una consulenza.



