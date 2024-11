Tre morti in raid israeliani su valichi confine con il Libano

Un Osservatorio di guerra siriano ha affermato che attacchi israeliani al confine tra Libano e Siria hanno ucciso due soldati, mentre il Libano ha segnalato un'altra vittima degli ultimi raid di frontiera dopo l'annuncio della tregua tra Hezbollah e Israele.

"Gli aerei da guerra israeliani hanno preso di mira per la prima volta il valico di Al-Arida nella provincia di Tartus e i valichi di Dabussiyeh e Jussiyeh nella provincia di Homs", ha affermato l'Osservatorio siriano per i diritti umani, segnalando che "due membri delle forze del regime sono stati uccisi" a Dabussiyeh. Il ministero della Salute libanese ha affermato, da parte sua, che un "attacco nemico israeliano" al valico di Al-Arida ha ucciso "una persona", aggiungendo che il bilancio è provvisorio.

L'Osservatorio, con sede in Gran Bretagna e che si basa su una rete di fonti all'interno della Siria, ha anche segnalato altri attacchi su valichi e ponti tra i due Paesi.



