Salvini, non è successo nulla, nessun problema in maggioranza

"Cosa è successo? Nulla, nulla. Più che altro è dibattito giornalistico. Noi ministri ci occupiamo di temi molto concreti". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, al convegno 'Energia e Europa', commentando la spaccatura della maggioranza sull'emendamento del suo partito per il taglio del canone Rai. "Non c'è nessun problema in maggioranza - ha aggiunto Salvini - sono stati 25 mesi produttivi e abbiamo davanti altri tre anni altrettanto produttivi".



