Mattarella, l'aumento degli artigiani immigrati è una ricchezza

"L'aumento degli artigiani fra gli immigrati è un segnale positivo. Aiuta ad arricchire e a tenere in vita competenze e mestieri che possono riattivare circuiti a rischio di interruzione. Sviluppa talenti, innova prodotti e mercati. Gli interlocutori sociali, i corpi intermedi, come la vostra associazione, accanto a un'attività di rappresentanza di interessi, esprimono una preziosa funzione di attore sociale".

Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'Assemblea generale di Confartigianato, in corso a Roma.





