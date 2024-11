Champions: Juve; Motta, 'prendiamo punto, siamo in corsa'

"Nel complesso è stata una buona prestazione, ci prendiamo questo punto e lottiamo per la qualificazione: ci mancano tre gare contro Manchester City, Bruges e Benfica, è un momento importante ma i conti si fanno alla fine": così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, dopo lo 0-0 di Birmingham contro l'Aston Villa. "Abbiamo concesso poco ma creato anche poco, abbiamo giocato con equilibrio per non concedere loro ciò che cercavano - aggiunge il tecnico ai microfoni di Prime - perché sono una squadra simile al Milan con interpreti diversi: hanno la stessa idea di rendersi pericolosi con le ripartenze, siamo stati bravi a restare compatti". E sul rendimento di Koopmeiners: "Non è facile giocare tra le linee soprattutto contro formazioni come l'Aston Villa che si compatta rapidamente - commenta l'allenatore bianconero - ma ha le qualità per poter giocare lì, poi trasmette tanto ai compagni e sono felice da averlo: a volte mi viene da cambiarlo, ma è davvero un giocatore difficile da sostituire". Nel finale c'è stato il brivido del gol annullato agli inglesi: "Ma ho capito subito che era fallo, Michele (Di Gregorio, ndr) era in uscito ed è stato colpito - risponde Manuel Locatelli - e piuttosto ero preoccupato quando abbiamo concesso quella punizione, che era assolutamente inutile". E' la seconda gara di fila senza reti all'attivo dopo lo 0-0 di San Siro contro il Milan: "Si poteva fare di più perché puntiamo sempre a vincere, abbiamo avuto qualche occasione ma dobbiamo anche sottolineare che non prendiamo gol - conclude il centrocampista bianconero - e abbiamo conquistato un punto su un campo difficile: le assenze non devono essere un'alibi, dobbiamo solo dimostrare che meritiamo questa maglia e il resto sono solo chiacchiere".

L'occasione migliore è capitata sulla testa di Conceicao: "Non è entrata davvero per pochissimo, sono rammaricato - dice il portoghese sul miracolo del portiere Martinez a pochi centimetri dalla linea di porta - e spero di segnare alla prossima: ci è mancato solo il gol, nelle prossime gare daremo tutto perché è importante proseguire nel nostro cammino in Champions League".

Gatti fa i complimenti ai compagni: "Siamo in grande emergenza, ci mancano tutti a partire da Bremer e per finire a tutti gli altri, si sente la loro mancanza - spiega il difensore - ma abbiamo fatto una grande prestazione: è stata una partita dura e bella da giocare, è un buon punto anche se io voglio sempre vincere".



