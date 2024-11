Il team per la transizione di Donald Trump ha firmato il memorandum d'intesa con la Casa Bianca. Lo ha detto il capo dello staff del presidente eletto Susie Wiles. La mossa, che è arrivata in grande ritardo rispetto al passato, apre la strada al coordinamento con le agenzie federali con le quali fino adesso l'amministrazione entrante non aveva ancora interagito, tra cui il Pentagono.



