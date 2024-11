Francia e Usa, 'garantiremo piena attuazione della tregua'

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il presidente francese, Emmanuel Macron, affermano in una dichiarazione congiunta che Washington e Parigi assicureranno che l'accordo di cessate il fuoco in Libano sia "attuato nella sua interezza". "Gli Stati Uniti e la Francia lavoreranno con Israele e il Libano per garantire che questo accordo venga attuato nella sua interezza e fatto rispettare", hanno sottolineato i due capi di Stato. "Rimangono impegnati a garantire che questo conflitto non porti a un nuovo ciclo di violenza", hanno aggiunto.



