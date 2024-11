Corte Hong Kong mantiene la protezione dei diritti Lgbtq

Il massimo tribunale di Hong Kong ha confermato la tutela di alloggio ed eredità per le coppie dello stesso sesso, schierandosi contro il ricorso del governo e a favore della protezione dei diritti Lgbtq. "La corte respinge all'unanimità" gli appelli del governo dell'ex colonia britannica, ha scritto il giudice capo Andrew Cheung della Court of final appeal in due sentenze che hanno segnato la fine di un contezioso di sei anni, iniziato quando il residente Nick Infinger citò il governo per la politica che escludeva lui e il suo partner dagli alloggi in affitto pubblici con la motivazione che non erano una "famiglia normale".



