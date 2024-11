Card.Pizzaballa, 'tregua? Non significa ci sarà la pace'

"Il Medio Oriente è una regione tormentata da divisioni di ogni tipo, ora dicono ci sia il cessate il fuoco in Libano ma non significa che ci sarà la pace, la pace è ben altra cosa, a Gaza le cose sicuramente continueranno, Dio solo sa come.. la pace si fa con relazioni pacifiche tra i popoli, non le vedremo presto, però bisogna prepararle, si devono ricostruire non solo le strutture fisiche ma le relazioni distrutte da questa guerra". Lo dice il patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, in un incontro nella Basilica di Santa Maria Regina degli Apostoli.



