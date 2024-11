La Borsa di Milano apre la seduta in calo. L'indice Ftse MIb cede lo 0,55% a quota 33.242 con le vendite che colpiscono in particolare le auto. Stellantis cede il 3,3%, Iveco l'1,9% e Pirelli l'1,8 per cento. Occhi puntati su Banco Bpm (+0,11%) in attesa del cda che ha dovuto aggiornare l'odg con la valutazione dell'offerta di Unicredit (-0,97%).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA