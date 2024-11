Borsa: Asia arretra dopo Trump sui dazi, futures Europa in rosso

Scendono gli indici di riferimento delle grandi piazze asiatiche. Giappone (-0,47%), Australia (-0,69%), Corea del Sud (-0,55%) e Cina (Shanghai -0,14% e Shenzhen -0,97%) sono tutti in calo mentre Hong Kong ancora aperta agli scambi galleggia sulla parità. Il dollaro è salito e le azioni sono scese a Wall Street dopo che il presidente eletto Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti imporranno ulteriori dazi su Cina, Messico e Canada, aumentando le preoccupazioni sulle sue politiche "America First".

L'Europa si prepara a una seduta in rosso con i futures sullo Stoxx 50 in calo dello 0,8 per cento.



