Vaiana, eroina dal superpotere di essere donna ed empatica

(di Cinzia Conti) Un'eroina con due superpoteri rari: il primo l'essere donna e il secondo essere empatica. Un'eroina che dall'ultima volta che è stata vista si è fatta grande.

Un'eroina per cui la grande attesa sta per finire. Torna infatti nelle sale italiane dal 27 novembre Vaiana nel nuovo film Walt Disney Animation Studios Oceania 2 diretto da David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller e prodotto da Christina Chen e Yvett Merino, con le musiche delle vincitrici del Grammy Abigail Barlow ed Emily Bear, del candidato al Grammy Opetaia Foa'i e del tre volte vincitore del Grammy Mark Mancina.

E in occasione dell'anteprima italiana si sono riuniti al The Space Cinema Moderno di Roma i doppiatori italiani assieme al regista Derrick Jr. Significativo che l'anteprima sia in una giornata come il 25 novembre, dedicata all'eliminazione della violenza sulle donne. Ed è bellissimo che a farsene portavoce sia Fabrizio Vidale che dà voce a Maui: "Sono molto felice che siamo qui proprio oggi - dice strappando gli applausi della platea - perché Vaiana è un'eroina ma lo è in un modo molto femminile. Di solito siamo abituati a personaggi anche donne che sono 'eroi' perché imitano l'uomo, in qualche modo gli devono assomigliare. Invece credo che esca fuori questa sua grande femminilità e quale giornata migliore per festeggiare questa eroina. Essere se stessi - continua Vidale - è la cosa migliore della vita, non sbagli mai e sei sempre in armonia con te stesso e la vita. E visto che, grazie a Dio, siamo arrivati in un tempo in cui la cooperazione sta ripartendo, come vedrete anche nel film, penso che sia un messaggio fantastico".

Derrick jr. esordisce raccontando i 4 anni di lavoro dietro al film che racconta come Vaiana e Maui, dopo tre anni, per un nuovo grande viaggio assieme a un gruppo di improbabili navigatori. "Abbiamo iniziato a trattare questa storia con la pandemia e il mondo era molto diverso. All'inizio ci avevano chiesto di farne una serie ma come regista per me era giusto far vivere la storia e ascoltare cosa la storia voleva. Ho lavorato anche sul primo film e parte della mia storia viene da Samoa e ogni giorno era un regalo". Il regista aggiunge: "La natura nel mondo di Vaiana è vivente, non c'è separazione, ha la stessa energia e la stessa vitalità della ragazza".

Una delle frasi cult di Oceania 2 è 'Non smettiamo mai di scegliere chi siamo' detta dalla nonna Tala (doppiata da Angela Finocchiaro). "E' una cosa molto importante - dice Emanuela lonica che dà voce a Vaiana - che accomuna tutti noi e c'è un momento in cui Vaiana può scegliere se 'arrendersi' e restare quella di prima oppure vincere le sue paure e andare oltre".

Concorda anche Chiara Grispo che è la voce di Vaiana quando canta: "Io penso che noi siamo le nostre scelte, tutti i giorni, ci penso tutti i giorni. Ho anche un tatuaggio che dice: Solo tu puoi scrivere il tuo futuro".

Sarà Giorgia invece a dare voce a Matangi, una figura misteriosa e indomita che si inserisce tra i nuovi personaggi interpretando anche il bellissimo brano "Perditi". La cantante in un videomessaggio si è detta entusiasta di questa nuova avventura e ha ringraziato tutto il cast e la produzione. "Vi abbraccio forte - spiega - e sono molto orgogliosa di questa nuova avventura. Ne approfitto per ringraziare il regista e tutta la squadra di Disney Italia fatta di persone meravigliose per la loro accoglienza e il loro supporto".

Un altro dei fulcri della storia è senza dubbio il rapporto tra Vaiana e la sorellina piccola Simea, una sorta di anima gemella con cui condivide la solarità e lo spirito combattivo.

"Simea viene dalla mia vita - dice il regista - perché mia figlia maggiore che ha 21 anni si chiama così. Il suo fratellino più piccolo ha solo 7 anni. Dopo la pandemia passata tutti assieme a casa con loro due in simbiosi, lei è dovuto partire per l'università e diventare grande. E' stato straziante per lui ma anche per lei. Lo stesso accade a Vaiana. Grazie a Simea Oceania ci mostra l'importanza della famiglia, dei suoi avi e del suo popolo. La cosa che mi piace di più di Vaiana è che tutte le cose che fa, le fa per gli altri. Il superpotere di Vaiana è proprio l'empatia. Spero - conclude - che continueremo con altri film a seguire le sue gesta ma, adesso non lo, intanto andiamo al cinema a rivederla!".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA