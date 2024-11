Unicredit fa rotta su Banco Bpm e il mercato teme che l'offerta per Commerzbank possa naufragare, così come si interroga sui destini di Mps. Come reazione il mercato vende Unicredit (-4,4%), Mps (-2,3%) e Commerzbank (-5,8%) e acquista Banco Bpm (+3,1%).



