Slitta voto in commissione su dl fisco, la palla passa a Cdm

Slitta il voto in commissione Bilancio del Senato sul decreto fisco. La commissione si è aggiornata al termine del consiglio dei ministri a cui verrà chiesto di sciogliere alcuni nodi ancora sul tavolo.

"Ci sono tante altre proposte ancora in istruttoria che in questo momento non vedono un approfondimento, quindi noi, come Parlamento, chiediamo un ulteriore sforzo su temi che siano omogenei al dl fiscale", ha spiegato Dario Damiani, uno dei relatori del provvedimento. Sarà il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a portare in cdm le istanze della commissione.



