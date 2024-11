Settimana clou per matrimonio Ita-Lufthansa, fiducia su ok Ue

Le nozze tra Ita e Lufthansa entrano nella settimana clou per ottenere l'avallo definitivo della Commissione europea. Dopo il travagliato negoziato tra il Mef e il colosso dei cieli tedesco sulle condizioni della fusione - complicato dalla richiesta tedesca di uno sconto sull'investimento e culminato poi in un'intesa raggiunta a pochi minuti dalla scadenza per l'invio dei documenti a Bruxelles entro la scadenza dell'11 novembre - il dossier è ora sotto la lente dell'antitrust Ue guidato da Margrethe Vestager. L'esito positivo è considerato altamente probabile e a Palazzo Berlaymont circola ottimismo sulla possibilità di concludere l'iter entro la fine del mandato della prima Commissione von der Leyen, fissata al 30 novembre, auspicata anche dal ministro Giancarlo Giorgetti.

Nella sua analisi finale, Bruxelles è impegnata a valutare gli impegni presi dalle parti per rispettare le condizioni concordate nell'intesa politica raggiunta il 3 luglio e garantire la tutela dell'equilibrio dei cieli nei segmenti di mercato ritenuti critici.



