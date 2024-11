Incassi cinema, il Gladiatore 2 ancora in testa

Secondo weekend consecutivo in testa alla classifica Cinetel per Il Gladiatore 2. Il sequel di Ridley Scott raccoglie al botteghino 2 milioni 123mila euro e una media di 3.869 euro (-43%) e arriva vicino ai 7 milioni complessivi.

Continua a crescere Il ragazzo dai pantaloni rosa che ha raggiunto 1.571.797 euro (+7%) e una media di 2.807, arrivando così a 5.405.083 euro. Debutta al terzo posto Wicked - parte 1, che conquista 1.458,635 euro e una media di 4.063 in 359 cinema.

E debuttano al quarto e sesto posto due film italiani, Napoli - New York e Una terapia di gruppo. La pellicola di Gabriele Salvatores ha aperto con 919.386 euro e una media di 2.583 in 356 cinema, la commedia di Paolo Costella ha incassato 509.670 euro e 1.495 di media in 341 cinema. Al quinto posto tiene la pellicola di Clint Eastwood Giurato numero 2, che ottiene altri 822.721 euro e 1.909 di media, arrivando a 2.213.341 euro.

A seguire, al settimo posto degli incassi del week end, Uno rosso che perde il 53% e ottiene altri 313.619 euro con una media di 1.617, per un totale di 2.241.565 euro. Poi Berlinguer - La grande ambizione, all'ottavo, arriva a 3.383.609 euro con altri 178.404 euro e 1.302 di media da questo weekend (-63%); segue Parthenope al momento a 7.311.808 euro di incassi globali, nel fine settimana sono arrivati 160.477 euro (-68%) e 1.294 di media. Chiude al decimo posto Modi - Tre giorni sulle ali della follia che ha incassato nel week end 150.441 euro e una media di 595 in 253 cinema.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA