Incendio devasta baraccopoli a Manila, almeno 1000 case bruciate

(ANSA-AFP) - MANILA, 24 NOV - Un devastante incendio, con le fiamme e un denso fumo nero che si sono sollevati nel cielo, è scoppiato in una baraccopoli della capitale filippina Manila. Il distretto dei vigili del fuoco drlla città ha detto che circa 1.000 case sono state bruciate nell'incendio che si pensa sia scoppiato al secondo piano di una delle abitazioni. Al momento non ci sono notizie di vittime.

Le riprese di un drone condivise online dall'agenzia per i disastri della città mostrano case nel villaggio di Isla Puting Bato a Manila rase al suolo. Secondo i vigili del fuoco le strutture ospitavano circa 2.000 famiglie.

I servizi antincendio e di emergenza hanno schierato 36 camion e quattro motopompe, mentre l'aeronautica del paese ha inviato due elicotteri per aiutare a spegnere l'incendio.

"Quella zona è a rischio di incendio poiché la maggior parte delle case sono fatte di materiali leggeri", ha spiegato uno dei pompieri. (ANSA-AFP).



