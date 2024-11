Aumento del 10% dei reati sui minori nell'ultimo semestre

Il 20 novembre di ogni anno si celebra la Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e il Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale ha realizzato un .'Rapporto sui minorenni vittime di abuso', analisi sulle forme di delittuosità che maggiormente hanno colpito i minori, sia nel biennio 2022-2023, sia nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2024, confrontato con l'analogo periodo dell'anno precedente. Tra i dati, emerge che negli ultimi sei mesi c'è stato un aumento del 10% dei reati commessi, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

I reati analizzati sono l'abbandono di persone minori o incapaci, l'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, l'adescamento di minorenni, gli atti sessuali con minorenne, i maltrattamenti contro familiari e conviventi, la pornografia minorile, la sottrazione di persone incapaci, la violazione degli obblighi di assistenza familiare, le varie fattispecie riferite alla violenza sessuale. In particolare, è emerso, nel primo semestre dell'anno in corso, un complessivo incremento del 10% dei reati commessi, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel dettaglio, si segnala un aumento rispettivamente del 22% dell'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, del 15% dei maltrattamenti contro familiari e conviventi e della sottrazione di persone incapaci, una diminuzione rispettivamente del 16% dell'adescamento di minorenni, del 17% della violazione degli obblighi di assistenza familiare, e del 24% della violenza sessuale aggravata perché commessa presso istituti di istruzione. Nello stesso arco temporale, le vittime minori degli anni 18 risultano in aumento per le fattispecie di abbandono di persone minori o incapaci (+12%), di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (+11%) e di pornografia minorile (+83%).

È rilevante segnalare che, tra le vittime dei reati di natura sessuale, risultano predominanti quelle di genere femminile.

Invece, per i reati di abbandono di persone minori o incapaci, abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e violazione degli obblighi di assistenza familiare risultano predominanti le vittime di genere maschile. Sempre nel primo semestre del 2024, le segnalazioni a carico di presunti autori noti, in maggioranza di genere maschile, sono prevalentemente relative alla fascia d'età compresa tra i 35 e i 64 anni (60%).

Nel Rapporto viene poi sviluppato un approfondimento sulla cosiddetta "frontiera del mondo virtuale", realizzato anche grazie al contributo fornito dal Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica. Nel biennio 2022-2023 si registrano il decremento dei casi di adescamento online e cyberbullismo e l'incremento dei casi di sextortion. Nel medesimo periodo pur risultando complessivamente in aumento anche il revenge porn, ovvero la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il numero di vittime minori si è ridotto dell'8%. Una riflessione particolare va fatta sull'elevato numero di vittime di età inferiore ai 14 anni, che rimarca ulteriormente la gravità di un fenomeno preoccupante, anche per le conseguenze dello sviluppo psico-fisico deile vittime.



