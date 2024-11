Parolin, genocidio a Gaza? Dal Papa nessun antisemitismo

"Sono da studiare queste cose, sono criteri tecnici quindi mi pare che lui ha detto quello che abbiamo sempre ribadito". Lo dice il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, interpellato a margine di un evento alla Lumsa, sulle reazioni alle parole del Papa sulla necessità di indagare se quanto avviene a Gaza si configuri come "genocidio". "Sull'antisemitismo - ha aggiunto - credo che la posizione della Santa Sede sia chiara, non c'è bisogno di fare ulteriori considerazioni, lo abbiamo sempre condannato e continueremo a condannarlo e cercheremo di creare quelle condizioni, per quello che ci riguarda, per una seria condanna contro questo fenomeno".

"Nessun commento da parte della Santasede" sulla condanna di Netanyahu da parte della Cpi, ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA