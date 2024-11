Manovra: Tajani, trovare un accordo non sarà difficile

Mancanza di sintonia sulla manovra tra le forze che compongono la maggioranza? "No, assolutamente no". Questo è lo scambio tra i giornalisti e il vice premier Antonio Tajani oggi a Torino, a margine dell'assemblea nazionale dell'Anci. "Ci incontreremo - ha spiegato - e risolveremo i problemi nel miglior modo possibile. Siamo leader di tre partiti differenti, ognuno metterà sul tavolo le proprie idee e punterà su una serie di questioni. Ma trovare un accordo non sarà difficile. La visione è comune e condivisa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA