Cnn, 'truppe nordcoreane a Mariupol e nel Kharkiv'

I consiglieri tecnici delle forze armate nordcoreane sono arrivati ;;nella città portuale ucraina di Mariupol, occupata dalla Russia, nel sud: lo ha riferito alla Cnn una fonte della sicurezza di Kiev, mentre un portavoce militare ha affermato che le truppe nordcoreane sono state avvistate anche nella regione orientale di Kharkiv.

Le truppe nordcoreane a Mariupol rimangono distaccate dalle unità russe che stanno supportando, ha spiegato la fonte, aggiungendo che indossano uniformi russe. I recenti attacchi missilistici ucraini all'interno della Russia avrebbero preso di mira anche un generale nordcoreano di alto rango.

A Kharkiv "vedo che si stanno dividendo in unità radunando piccoli gruppi in prima linea", ha detto ai media ucraini Nazariy Kishak, comandante di un'unità della 153a Brigata, aggiungendo: "Stanno aspettando condizioni meteorologiche peggiori, perché per il nemico questo è il momento migliore per iniziare le operazioni di assalto".



