La seconda bozza di documento finale della Cop29 di Baku sulla finanza climatica, uscita ora, chiede che "tutti gli attori lavorino insieme per permettere il finanziamento ai Paesi in via di sviluppo per l'azione climatica da tutte le fonti pubbliche e private fino ad almeno 1.300 miliardi di dollari all'anno al 2035", con "i Paesi sviluppati che prendono l'iniziativa fino a 250 miliardi all'anno al 2035 per i Paesi in via di sviluppo".



