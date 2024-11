Bonelli (Avs), Netanyahu non è il benvenuto anzi va arrestato

"A differenza di quanto sostiene Salvini, Netanyahu non è il benvenuto in Italia e va arrestato.

Salvini non si cura minimamente del sangue, del dolore, delle vite umane perse a Gaza. Tutto ciò non gli interessa". Lo ha detto il portavoce dei Verdi e deputato di Avs Angelo Bonelli, parlando con i giornalisti alla Camera. "E' in corso una politica di profonda delegittimazione della Corte penale Internazionale. E' profondamente ipocrita che quando ha emesso il mandato di cattura d'arresto per Putin quasi tutti i governi abbiano applaudito mentre quando il mandato arriva per Netanyahu venga definito da parte degli altri governi, a partire dagli Stati Uniti, un atto irresponsabile. Noi pensiamo che sia irresponsabile aver chiuso gli occhi di fronte al massacro del popolo palestinese. Il vero atto di irresponsabilità è consentire a Netanyahu di continuare a massacrare il popolo palestinese perché c'è una strategia: occupare Gaza e cacciare i palestinesi".



