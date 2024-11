Il percorso del calo dei tassi imboccato dalla Bce fornirà "in prospettiva un impulso" all'economia italiana, in debole crescita, contribuendo "a ridurre nei prossimi mesi i costi di finanziamento delle imprese e i loro tassi di insolvenza" che sono in rialzo da diversi mesi. E' quanto si legge nel rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca d'Italia secondo cui "il quadro macroeconomico" del nostro paese "resta piuttosto fragile".





