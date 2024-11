Voleva far esplodere Wall Street, arrestato in Usa

Un uomo è stato arrestato con l'accusa di voler far esplodere il New York Stock Exchange, la borsa di New York.

Harun Abdul-Malik Yener, residente in Florida, è stato accusato di aver cercato di usare un dispositivo improvvisato per danneggiare o distruggere "un edificio usato per gli scambi interstatali".

L'Fbi ha indagato su Yener per mesi, sentendolo direttamente e infiltrandosi tra conoscenti.

L'uomo aveva preparato dei messaggi video da diffondere il giorno dell'attacco, in programma nella settimana prima del giorno del ringraziamento. In uno di questi, che voleva inviare a Nbc, Yener affermava: "Mi sento come Bin Laden".



