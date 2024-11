Tajani, sulla manovra presto incontro con Meloni e Salvini

Sulla manovra "ci vedremo presto con Meloni e Salvini per fare un quadro generale prima della conclusione del dibattito parlamentare. Io credo che utilizzando anche le risorse che arrivano dalla riapertura dei termini per il concordato fiscale si possa abbattere la quota dell'Irpef dal 35 al 33%, si possa anche allargare la base di coloro che possono beneficiare di questo provvedimento, arrivare almeno a 50 o 60mila Euro. Poi c'è da lavorare sulle pensioni minime e credo che si possano trovare gli strumenti per aumentarle ancora un po'". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del Business forum trilaterale a Parigi.

"Poi c'è naturalmente la questione che non ci convince che è quella della presenza di revisori dei conti del ministero delle Finanze nelle aziende che hanno contributi da parte dello Stato.

Mi pare una scelta priva di senso e quindi va assolutamente cancellata. Poi ci sono altre misure, penso a quella di ridurre l'Ires alle imprese che reinvestono i loro utili nell'azienda potrebbe andare nella giusta direzione. Poi c'è la web tax che va inflitta solo ai grandi del settore", ha sottolineato.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA