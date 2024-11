Sul dl fisco il voto in commissione al Senato slitta a lunedì

Slitta a lunedì pomeriggio il voto in commissione Bilancio del Senato sul decreto Fisco. Si voterà su una ventina di emendamenti riformulati con l'obiettivo di arrivare in Aula mercoledì. E' quanto emerge al termine di alcune riunioni tra maggioranza e governo e successivamente con le opposizioni. "Non iniziamo oggi, stiamo continuando a individuare un pacchetto organico di emendamenti di maggioranza e opposizione attinente al tema fiscale". Lo ha detto il relatore del dl fisco Dario Damiani.



