Piantedosi, rivedere scioglimento comuni, pensiamo a tutor

Rivedere l'articolo del Tuel sullo scioglimento dei comuni per infiltrazioni mafiose. Questa la proposta arrivata dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nel suo intervento all'assemblea dell'Anci a Torino.

"L'esperienza pratica ci ha insegnato" che è meglio mettere "nel sistema qualcosa in mezzo tra scioglimento e non scioglimento, come misure di affiancamento, una sorta di commissariamento".

"Nessuno - ha aggiunto il ministro - immagina di poter arretrare rispetto ai presidi di legalità. Ma è sempre lacerante e doloroso il fatto che ci siano misure molto forti che incidono sui principi democratici. Bisogna cercare una ulteriore forma di equilibrio tra mantenimento dell'esito dei circuiti democratici e il presidio di legalità".



