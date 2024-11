Maltempo: venti fino a burrasca forte al Centro-Sud

Il maltempo, legato all'impulso freddo in transito oggi sull'Italia, si estenderà dalla serata alle regioni meridionali e a quelle del medio Adriatico, con associata decisa intensificazione della ventilazione dai quadranti occidentali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente.

L'avviso prevede dalla serata di oggi venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche fino a burrasca forte, su Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, specie sui settori costieri ed appenninici.

Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì, allerta gialla meteo-idro su settori di Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Puglia, Calabria e sull'intero territorio di Molise e Campania.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA