Borsa: Europa positiva nel finale con Wall Street, Milano +0,15%

Borse europee positive nel finale insieme a Wall Street (Dow Jones +0,77%), mentre cede il Nasdaq (-0,46%). La migliore è Londra (+0,78%), seguita da Francoforte (+0,76%), Parigi (+0,21%), Milano (+0,15%) e Madrid (+0,1%).

Scende a 124,8 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 2 punti al 3,56% e quello tedesco di 3,7 punti sotto al 2,31%. Risale sopra i 70 dollari il greggio Usa (Wti +1,98% a 70,11 dollari al barile), mentre balza il gas (+3% a 48,21 euro al MWh), che ritocca i massimi dello scorso 15 novembre (46,55 euro), ritornando sui livelli dell'ottobre del 2023. Fiacco mosso l'oro (-0,11% a 2.666,62 dollari l'oncia), mentre il dollaro rialza la testa a 0,95 euro e oltre le 0,79 sterline. Si assesta poco sotto i 97mila dollari invece il Bitcoin (+2,9% a 96.823 dollari).

Segnano il passo i titoli del lusso, frenati dai consumi deboli in Cina. Tra i più colpiti Puma (-2,61%), Kering (2,98%), Hugo Boss (-1,9%) e Moncler ( -1,72%). Contrastati gli automobilistici Porsche (-3%), Bmw e Volkswagen (-1% entrambe), Stellantis (-0,28%), Ferrari (+1,2%) e Volvo (+2,7%). In campo bancario deboli Popolare Sondrio (-1,22%), Intesa (-1,05%) e Commerzbank (-1%). Più caute Bper (-0,3%), Unicredit (-0,23%) e Banco Bpm (-0,12%). In controtendenza Standard Chartered (+1,18%) ed Mps (+0,54%).



