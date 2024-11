Usa, Trump nomina Linda McMahon segretaria all'Istruzione

Donald Trump nomina Linda McMahon segretaria all'Istruzione. Lo annuncia lo stesso presidente Usa eletto in una nota.

McMahon è da tempo alleata e sostenitrice finanziaria di Trump.

In passato è stata manager della World Wrestling Entertainment (Wwe). Nel primo mandato del tycoon, era stata alla guida della Small Business Administration. McMahon ha giocato un ruolo importante nel gettare le basi della seconda presidenza Trump come presidente all'America First Policy Institute, gruppo conservatore addetto alla formazione di futuri leader e in prima linea nel mettere a punto l'agenda per ogni agenzia federale



