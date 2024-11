Nelle qualificazioni sudamericane per i Mondiali di calcio 2026 l'Uruguay ferma 1-1 in trasferta il Brasile, mentre l'Argentina vince in casa 1-0 contro il Perù.

Colombia-Ecuador 0-1 e Cile-Venezuela 4-2 negli altri match giocati ieri (nella notte italiana).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA