Quotazioni del petrolio in leggero rialzo in avvio sui mercati internazionali. Il greggio Wti con consegna a dicembre passa di mano a 69,61 dollari al barile in progresso dello 0,32%, mentre il Brent con consegna gennaio 2025 si attesta a 73,41 dollari al barile (+0,14%).



