Borsa: l'Europa quasi azzera i guadagni, Milano +0,04%

Hanno quasi azzerato i guadagni i mercati azionari europei sulla scia del rallentamento dei futures americani, che si mantengono comunque positivi, con gli operatori che guardano più alla trimestrale di Nvidia piuttosto che alle tensioni fra Russia e Ucraina.

In attesa dei conti del gruppo americano dei chip tengono i tecnologici, dove spicca la britannica Sage in rally (+0,19%) alla Borsa di Londra (+0,01%) grazie ai risultati e al buyback.

Flette intanto senza scivoloni Stm (-0,9%) per il rinvio dell'obiettivo dei ricavi. Alla Borsa di Milano (+0,04%) restano intanto bene intonati Prysmian (+2,2%), Unipol (+1,8%) e Bper (+1%), superata sul podio da Nexi (+1,08%). Deboli invece gli automobilistici Stellantis e Iveco, entrambe in calo dell1,2%, nonché Leonardo (-1%). A Parigi (+0,06%) pesa Française Des Jeux (-4%) penalizzata dall'intenzione di Credit Agricole Assurances di vendere la quota nella società di giochi e scommesse. Si mantiene in chiaro rialzo solo Francoforte (+0,23%).



