Scala, forfait del tenore Kaufmann il 7 dicembre

Non sarà Jonas Kaufmann a interpretare il ruolo di Alvaro nella Forza del Destino che il 7 dicembre debutterà alla Scala nello spettacolo che inaugura la stagione lirica.

Il tenore superstar ha spiegato che per "motivi familiari" non potrà partecipare alle prove e quindi non canterà in nessuna delle recite in programma fino al 2 gennaio e ormai quasi completamente sold out. Ha invece confermato che parteciperà il 29 novembre al concerto con Anna Netrebko e l'orchestra della Scala diretta da Riccardo Chailly per celebrare il centenario dalla morte di Giacomo Puccini.

A sostituire Kaufmann sarà Brian Jagde.



