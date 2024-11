Panetta, 'le politiche restrittive Bce non sono più necessarie'

Le politiche monetarie "restrittive" della Bce "non sono più necessarie". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta che cita "l'inflazione vicina al target, la domanda domestica stagnante". "In questa attuale fase dovremmo focalizzarci più sulla debolezza dell'economia reale. Senza una ripresa sostenuta, c'è il rischio che l'inflazione venga spinta sotto gli obiettivi, aprendo a uno scneario che sarebbe difficile per la politica monetaria contrastarla e dovrebbe essere evitata". "In breve abbiamo bisognp di normalizzare la nostra politica monetaria e muoversi verso un territorio 'neutrale' o anche espansivo'.



