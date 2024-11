L'Europa spaziale apre ai privati per nuovi lanciatori

L'Europa dello spazio apre ai privati per dare il via a una nuova generazione di lanciatori e a servizi di lancio commerciali. Lo rende noto l'Agenzia Spaziale Europea, annunciando il programma 'Boost!', che prevede lo stanziamento complessivo di 44,22 milioni di euro per il cofinanziamento di quattro aziende per la fornitura di servizi di lancio. Di queste, tre sono tedesche (Hyimpulse, Isar Aerospace e Rocket Factory Augsburg) e una è britannica (Orbex).

Tutte stanno sviluppando nuovi prodotti e l'obiettivo del cofinanziamento, rileva l'Esa, è accelerare la transizione dallo sviluppo tecnologico ai servizi operativi.



