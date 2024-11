Unrwa, 'saccheggiati 98 tir con aiuti a Gaza,carico perso'

Un alto funzionario dell'Agenzia delle Nazioni unite Unrwa ha riferito che 98 su 109 camion di aiuti umanitari sono stati violentemente saccheggiati a Gaza ieri dopo aver attraversato la Striscia e il carico è andato perduto. Lo riferisce la tv pubblica israeliana Kan citando Reuters.

Non esiste un'alternativa all'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) nei Territori palestinesi occupati, ha dichiarato il commissario generale Philippe Lazzarini, nonostante la decisione di Israele di metterla al bando.

"Non esiste un piano B all'interno della famiglia delle Nazioni Unite, perché non c'è un'altra agenzia in grado di fornire le stesse attività", ha assicurato Lazzarini durante una conferenza stampa a Ginevra.



